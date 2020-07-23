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Детские выплаты получили уже более 90% семей

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Глава пенсионного фонда России Максим Топилин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил, что детские выплаты получили уже более 90% семей.

«Действительно, последние недели очень серьезная работа ведется по выплатам, прежде всего детишкам. Это дети от нуля до трех лет и второе решение — это дети с трех до 16 лет. За последнее время мы вышли на достаточно высокие показатели охвата — уже более 90%... Если брать всю когорту — детей с нуля до 16 лет, — то, по нашим оценкам, теоретически мы можем выйти на цифру почти 28 млн», — сообщил Топилин.

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