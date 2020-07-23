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Силы ЛНР уничтожили огневую позицию ВСУ в Донбассе

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Силы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) уничтожили позицию украинских военных, с которой велся обстрел села Знаменка. Об этом 22 июля сообщил представитель народной милиции Яков Осадчий.

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По его словам, бойцы ВСУ вели огонь по жилым районам села Знаменка и повредили один из домов.

В ответ ополченцы предприняли меры и уничтожили позицию силовиков. «Адекватными действиями наших защитников огневая активность противника была пресечена», — цитирует Осадчего «РИА Новости».

В результате ВСУ понесли потери: один боец погиб, двое ранены, уничтожена БМП.

22 июля на переговорах по Донбассу в минском формате Украина и самопровозглашенные ДНР и ЛНР договорились о новых мерах контроля перемирия. Сторону условились о полном прекращении огня на линии соприкосновения с 00:01 27 июля.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота.

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