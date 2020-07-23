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В Минздраве назвали способ избежать до 80% инсультов

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай рассказал, что ведение здорового образа жизни позволит избежать до 80% инсультов. Об этом он написал в Telegram-канале в среду, 22 июля.

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Салагай подчеркнул, что актуальность профилактики инсульта особенно актуальна в период пандемии коронавируса. Для этого необходимо контролировать давление, сахар, отказаться от алкоголя и курения, а также соблюдать социальную дистанцию и носить медицинские маски.

«Отказ от курения, который является одним из ведущих факторов риска инсульта, от злоупотребления алкоголем, достаточная физическая активность и, конечно, контроль имеющихся заболеваний — прежде всего гипертонии», — написал он.

Всемирный день мозга отмечается ежегодно 22 июля и был учрежден Всемирной федерацией по неврологии в 2014 году.

16 июля сообщалось, что вероятность развития ишемического инсульта у зараженных коронавирусом в 7,6 раза выше, чем у больных гриппом. К такому выводу пришли неврологи из Научно-исследовательского института мозга и сознания Фейла Фэмили.

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