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Ликвидирован пожар в здании на юго-западе Москвы

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Фото: МЧС РФ/moscow.mchs.ru
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Спасатели ликвидировали пожар в здании на юго-западе Москвы, сообщается на сайте ГУ МЧС столицы в среду, 22 июля.

Инцидент произошел на 4-м и 5-м этажах пятиэтажного неэксплуатируемого здания по адресу: улица Академика Волгина, дом 2. Площадь пожара составила около 100 кв. м.

Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в среду пожар возник в складском комплексе в подмосковном Видном. Для ликвидации пожара были привлечены 16 единиц техники и 52 человека.

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