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Врач назвал способ не потолстеть в путешествии

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Фото: Depositphotos
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Во время путешествия, в особенности на поезде, следует соблюдать ряд мер во избежание перееданий и набора лишнего веса, заявил профессор кафедры медико-социальной экспертизы, неотложной и поликлинической терапии МГМУ имени Сеченова гастроэнтеролог Алексей Буеверов.

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По его словам, зачастую путешественники в поездах едят «за компанию» с попутчиками, что крайне вредно. Кроме того, не стоит брать в дорогу скоропортящиеся продукты. Лучше обратить внимание на консервы, сырокопченые колбасы, фрукты и овощи.

«Сухая колбаса замечательно проживет, а если вареная — ее желательно съесть в первый день. Принимать пищу следует по мере возникновения чувства голода. Перекусов «за компанию» делать не советую — это путь к ожирению», — цитирует медика АГН «Москва» 22 июля.

Кроме того, он посоветовал в поездке пить простую воду или чай без сахара.

Врач напомнил, что сахар при недостатке физической нагрузки быстро превращается в жир. Брать с собой кисломолочные продукты также не стоит. В тепле в них вырабатываются бактерии, способные вызвать кишечное расстройство.

В начале июля врач-диетолог Алексей Ковальков назвал опасные и вредные продукты, которые можно встретить на прилавках магазинов. На первое место по негативному воздействию на организм он поставил полуфабрикаты.

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