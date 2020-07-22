Пропавший самолет Ан-2 ищут в районе озера Байкал

Возбуждено уголовное дело после пропажи самолета Ан-2 в Бурятии. На его борту находились двое членов экипажа и четверо пассажиров. В настоящее время воздушное судно ищут возле Байкала на территории Иркутской области.

По версии следствия, 19 июля самолет вылетел в Тункинский и Окинский районы Бурятии для определения участков химической обработки лесов от тутового шелкопряда. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР. Ан-2 перестал выходить на связь в ночь на 20 июля.

«У следствия имеются основания полагать, что в результате авиационного инцидента могли пострадать находившиеся на борту самолета пассажиры и члены экипажа», — говорится в сообщении.