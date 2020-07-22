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Госдеп пообещал жесткий ответ при подтверждении сговора РФ с талибами

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Фото: Depositphotos
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Соединенные Штаты предпримут жесткие ответные меры, если подтвердится информация о том, что Россия предлагала в Афганистане вознаграждение участникам движения «Талибан» (запрещено в РФ) за нападения на американских солдат. Об этом 11 июля заявил замгоссекретаря Стивен Биган на слушаниях в сенате.

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«Любое предположение, что Россия или любая часть правительства РФ задействована в том, чтобы снабжать ресурсами боевиков из другой страны, чтобы нападать на американских солдат, будет иметь самые серьезные последствия, включая этих лиц и их перемещения в районе, где они предпринимают такие действия», — приводит его слова «РИА Новости».

Биган отметил, что любая похожая информация будет тщательно расследована на межправительственном уровне, а также будут приняты меры по военной линии.

26 июня в The New York Times появилась статья о том, что Россия якобы предложила «Талибану» вознаграждение за ликвидацию американских военных в Афганистане.

Затем издание The Washington Post писало, что несколько американских военных погибли из-за «сговора». При этом ни доказательств, ни даже указания источников издания не привели.

Американская разведка и Белый дом назвали подобную информацию недостоверной.

В МИД России объяснили публикацию о связи с талибами вбросом «провокаторов с низкими интеллектуальными способностями».

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