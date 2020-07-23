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Банки на 30% реже стали отказывать клиентам в обслуживании

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В 2019 году количество новых клиентов-«отказников», которым финансовые организации не открыли счет или приостановили отдельные операции из-за подозрений в нарушении «антиотмывочного» закона, сократилось на треть по сравнению с 2018-м. Об этом говорится в годовом отчете Росфинмониторинга, с которым ознакомились «Известия».

«Значительное уменьшение числа клиентов-«отказников» свидетельствует не только о сокращении незаконных операций в финансовой системе страны, но и о более взвешенном, осознанном выполнении как банками, так и их клиентами требований закона», — заявили «Известиям» в Росфинмониторинге.

Сокращение числа отказов связано с изменением алгоритма ведения черного списка, считают в ЦБ. В крупнейших банках тенденцию подтверждают и обосновывают ее повышением финансовой грамотности клиентов, а также переходом к рассмотрению предварительных заявок на открытие счета, которое не влечет процедуру отказа.

Кредитные организации ограничивают клиентов в открытии счета или проведении отдельных операций в соответствии с «антиотмывочным» законом. В прошлом году глава ЦБ Эльвира Набиуллина признала необходимость смягчить контроль в этой сфере, чтобы предотвратить резкий рост числа компаний в черном списке.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сомнительному верить: банки на 30% реже стали отказывать клиентам в обслуживании

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