Банки на 30% реже стали отказывать клиентам в обслуживании

В 2019 году количество новых клиентов-«отказников», которым финансовые организации не открыли счет или приостановили отдельные операции из-за подозрений в нарушении «антиотмывочного» закона, сократилось на треть по сравнению с 2018-м. Об этом говорится в годовом отчете Росфинмониторинга, с которым ознакомились «Известия».

«Значительное уменьшение числа клиентов-«отказников» свидетельствует не только о сокращении незаконных операций в финансовой системе страны, но и о более взвешенном, осознанном выполнении как банками, так и их клиентами требований закона», — заявили «Известиям» в Росфинмониторинге.

Сокращение числа отказов связано с изменением алгоритма ведения черного списка, считают в ЦБ. В крупнейших банках тенденцию подтверждают и обосновывают ее повышением финансовой грамотности клиентов, а также переходом к рассмотрению предварительных заявок на открытие счета, которое не влечет процедуру отказа.

Кредитные организации ограничивают клиентов в открытии счета или проведении отдельных операций в соответствии с «антиотмывочным» законом. В прошлом году глава ЦБ Эльвира Набиуллина признала необходимость смягчить контроль в этой сфере, чтобы предотвратить резкий рост числа компаний в черном списке.

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