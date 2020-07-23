Более 9,5 тыс человек посмотрели дискуссию Российского партнерства за сохранение климата

На площадке ИД «Коммерсант» прошла онлайн дискуссия «На пути к COP-26: глобальные усилия по предотвращению изменения климата и роль России в данном процессе». Организатором выступило Российское партнерство за сохранение климата. Мероприятие посмотрело более 9,5 тыс. человек.

Участники дискуссии пришли к выводу, что мировой экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, должен ускорить объединение усилий всех государств для борьбы с изменениями климата и привести к смене парадигмы торговых взаимоотношений в интересах не экономической выгоды, а конкуренции зеленых технологий.

COVID-19 также стал причиной переноса конференции COP-26, на которой должно было продолжиться обсуждение экономических и рыночных механизмов Парижского климатического соглашения.

По мнению экспертов, коронавирус — доказательство того, что необходимо предпринять немедленные действия в области борьбы с изменениями климата — и пандемия, и климатические изменения не имеют границ.

Вопрос перехода к безуглеродной экономике в мире уже решенный, но эффективность усилий зависит от скорости принятия конкретных решений, как на уровне государств, так на уровне бизнеса, считает представитель правительства Великобритании по климатическим действиям, UNFCCC Найджел Топпинг. «Как мы видим, сейчас государства заняты преодолением последствий коронавируса. Но на проблемы мира необходимо смотреть шире, и ускорить темпы реализации всех инициатив в области климата. Мы ждем, что Россия будет активным игроком на этом поприще», — отметил он. По мнению Топпинга, в настоящее время мир быстро меняется, и в итоге проигравшим окажется тот, кто откажется от инвестицией в зеленые технологии.

Спецпредставитель президента России по вопросам климата и советник президента Руслан Эдельгериев заметил, что мировое сообщество остается разобщенным в вопросах снижения воздействия на климат. «Сегодня же очень жестко перед всеми стоят вопросы экономики и экономических интересов, в том числе, поэтому и на международной площадке нет должного взаимодействия по вопросам климата, зато есть конкурентная борьба», — заявил он. Эдельгериев добавил, что российские компании вслед за мировым бизнесом инициируют программные изменения в сфере снижения воздействия на климат. Он также отметил важность проработки нормативной базы и ее соответствия всем актуальным вызовам, а также нехватку инициатив, связанных с зеленым финансированием.

Исполнительный председатель совета директоров En+ Group Лорд Грегори Баркер считает, что Россия в вопросах борьбы с изменениями климата поставила перед собой амбициозные цели. Это выражается в комплексных инициативах, которые реализуют государство и бизнес. Баркер подчеркнул, что последствия климатический изменений настолько масштабны, что их можно наблюдать практически в любом уголке света. Тревожным свидетельством таких изменений являются природные катаклизмы, например, пожары и наводнения. Он призвал стирать международные барьеры и объединять усилия для достижения общих целях.

По словам Баркера, следуя этой логике и комплексному подходу, еще в 2019 году En plus первой в России запустила масштабную программу лесовосстановления, которая направлена не только на минимизацию последствий пожаров, но и на решение экологических задач.