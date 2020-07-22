Суд оштрафовал Волочкову за нарушение карантина

Тверской суд Москвы признал российскую балерину Анастасию Волочкову виновной в административном правонарушении по ст. 20.6.1, Ч.1 «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности» и взыскал с нее штраф в размере 20 тыс. рублей. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда в среду, 22 июля.

Ранее в среду СМИ сообщили, что Волочкова пришла в суд на рассмотрение дела об административном правонарушении при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в закрытом на карантин нижегородском Дивееве в платье в пол и в шубе. Артистка отказалась общаться с журналистами.

Отмечалось, что она привлекается по двум административным статьям: по ч. 1 ст. 20.6.1 и по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Ранее, 29 июня, было опубликовано видео, на котором Волочкова устроила скандал в нижегородском селе Дивеево, куда приехала, несмотря на карантин из-за коронавируса. Балерина оскорбила полицейских и назвала себя «примой-балериной всея Руси».

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