Власти Москвы рассказали о праздновании 81-летия ВДНХ

В честь 81-го дня рождения ВДНХ в Москве 1 и 2 августа проведут творческие, спортивные и танцевальные мастер-классы, лекции по космонавтике, спортивные соревнования и экскурсии. Об этом в среду, 22 июля, сообщается на сайте столичной мэрии.

По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, всего к празднику на выставке проведут свыше 80 мероприятий, которые пройдут на всей территории ВДНХ, пишет НСН. Все они разделены на три темы: «Территория реального движения», «Территория реальных эмоций» и «Территория реальных знаний», уточняет RT. Для участия в некоторых мероприятиях потребуется предварительная регистрация. Подробное расписание будет доступно на сайте выставки за несколько дней до праздника, пишет REGNUM.

Большую программу подготовили для любителей активного образа жизни и спортивных состязаний. В праздничные дни на ВДНХ будет работать несколько спортивных зон. 1 августа пройдет чемпионат Москвы по самокатному спорту, соревнования по «биг-эйру», где участники прыгают с большого трамплина и выполняют в полете различные трюки. А для поклонников футбола в этот же день с 10:00 до 11:00 на стадионе в парке «Останкино» проведут дружеский матч между сборной ВДНХ и сборной ветеранов СССР, пишет агентство городских новостей «Москва». 1 августа состоится занятие по йоге на свежем воздухе, а также современным и латиноамериканским танцам.

Помимо этого, в дни праздника можно будет сыграть в уличный баскетбол или попробовать силы в серфинге с веслом. 1 и 2 августа на Третьем Каменском пруду с 12:00 до 20:00 можно будет посмотреть перформанс на воде «Белый лес» в исполнении актеров театра «Эскизы в пространстве», пишет «Москва 24».

Праздничную программу к 81-летию ВДНХ подготовил и детский юмористический киножурнал «Ералаш». Также гостей ждут 1 августа с 13:00 до 16:00 в летнем кинотеатре-лектории. Помимо этого, в праздничные выходные в павильоне № 457 запланировано открытие VR-кинотеатра 360Max.

Для тех, кто любит творчество и стремится получать новые знания, 1 и 2 августа пройдут разнообразные мастер-классы, лекции и интеллектуальные игры. В центре «Космонавтика и авиация» состоятся кинопоказы и лекции по истории отечественной и мировой космонавтики, пишет сайт kp.ru.

Ранее 22 июля сообщалось, что Роспотребнадзор разрешил провести общегородской выпускной в парке Горького в Москве 24 июля. Специалисты столичного управления Роспотребнадзора провели подготовительные мероприятия, на празднике будут дежурить сотрудники ведомства и медики. В преддверии праздника в парке провели двукратную акарицидную обработку территории с последующим контролем эффективности обработки.