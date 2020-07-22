Саперы обнаружили пиццу в подозрительной сумке в центре Москвы

Внутри подозрительной сумки, из-за которой ранее в среду, 22 июля, было перекрыто движение в центре Москвы, по предварительным данным, оказалась пицца. Такую информацию передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Также сообщается, что специалисты оперативных служб города и саперы взорвали сумку.

В настоящий момент улица, на которой была найдена сумка, снова открыта для автомобилей, пишет столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Ранее в среду на улице Ильинка в районе дома 12 был обнаружен подозрительный предмет. Движение транспорта было перекрыто от Большого Черкасского переулка до Новой площади, пишет «Газета.ру».

Два дня назад движение по двум полосам было перекрыто на Тверской улице из-за ДТП со столкновением двух автомобилей.