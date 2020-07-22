Прямой эфир

Саперы обнаружили пиццу в подозрительной сумке в центре Москвы

0
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Внутри подозрительной сумки, из-за которой ранее в среду, 22 июля, было перекрыто движение в центре Москвы, по предварительным данным, оказалась пицца. Такую информацию передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Также сообщается, что специалисты оперативных служб города и саперы взорвали сумку.

В настоящий момент улица, на которой была найдена сумка, снова открыта для автомобилей, пишет столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Ранее в среду на улице Ильинка в районе дома 12 был обнаружен подозрительный предмет. Движение транспорта было перекрыто от Большого Черкасского переулка до Новой площади, пишет «Газета.ру».

Два дня назад движение по двум полосам было перекрыто на Тверской улице из-за ДТП со столкновением двух автомобилей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020