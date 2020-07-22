Число зарегистрированных преступлений выросло в Карелии

Правоохранительные органы отмечают рост числа преступлений на территории Карелии. Динамика связана с увеличением хищений дистанционным способом.

В МВД республики отмечают, что в целом ситуация за полгода оставалась стабильной. Однако увеличилось число преступлений, совершенных удаленно, в том числе через интернет. Рост составил 13,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

Каждое четвертое преступление связано с применением новых технологий. На данный момент полиция расследует более 1,7 тыс. профильных уголовных дел.

Ранее сообщалось, что с начала 2020 года в Псковской области зафиксирован спад подростковой преступности на 40%.