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Число зарегистрированных преступлений выросло в Карелии

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Правоохранительные органы отмечают рост числа преступлений на территории Карелии. Динамика связана с увеличением хищений дистанционным способом.

В МВД республики отмечают, что в целом ситуация за полгода оставалась стабильной. Однако увеличилось число преступлений, совершенных удаленно, в том числе через интернет. Рост составил 13,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

Каждое четвертое преступление связано с применением новых технологий. На данный момент полиция расследует более 1,7 тыс. профильных уголовных дел.

Ранее сообщалось, что с начала 2020 года в Псковской области зафиксирован спад подростковой преступности на 40%.

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