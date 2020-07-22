В Самаре возбудили уголовные дела против полицейских за применение насилия

Уголовные дела по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения» возбуждены в отношении двух сотрудников транспортной полиции в Самаре. Об этом в среду, 22 июля, сообщает пресс-служба Приволжского СУ на транспорте СК РФ.

Инцидент, по версии следствия, произошел 15 июля на железнодорожном вокзале станции Самара. Обвиняемые применили насилие в отношении одного из пассажиров. В соцсетях сообщили, что стражи порядка ударили мужчину, пишет «РИА Новости».

В настоящий момент правоохранителей уже уволили. Обоим предъявили обвинения и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу и подписки о не выезде. Их непосредственных руководителей привлекли в дисциплинарной ответственности.

Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

В конце мая сообщалось, что в городе Кагарлык Киевской области задержаны двое полицейских, подозреваемых в избиении и изнасиловании 26-летней девушки. Первоочередная проверка внутренней безопасности подтвердила причастность полицейских к совершению преступлений.