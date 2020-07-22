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Два лесных пожара разгорелись в заповеднике в Коми

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На границе Печоро-Илычского заповедника зарегистрировано три пожара. Общая площадь горения составляет почти 1,5 га.

Первое возгорание было обнаружено во время наземного патрулирования в 3 км от поселка Якша. По предварительной версии, причиной горения стала гроза. Пожар охватил площадь 0,46 га. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

В 9 км от поселка Пачгино зарегистрирован пожар площадью 9 га. Его заметили во время авиационных работ.

Ранее сообщалось, что в Башкирии за сутки ликвидировали шесть очагов лесных пожаров, в том числе в Башкирском природном заповеднике. Там площадь горения составила около 2 тыс. га.

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