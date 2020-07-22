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В Росреестре заявили о возможном принятии «гаражной амнистии» в 2020 году

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Фото: РИА Новости/пресс-служба Росреестра
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Законопроект о «гаражной амнистии» может быть принят уже в этом году, в скором времени он будет направлен в Госдуму. Об этом в среду, 22 июля, заявил глава Росреестра Олег Скуфинский.

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«Уверен, что, по прогнозу его принятия, он точно будет принят в этом году, но мы не дожидаемся конца года, мы начинаем все технические вопросы, которые с этим связаны, отрабатывать. Как только будет принят закон, мы технологически готовы к его реализации», ― цитирует его ТАСС.

Кроме того, Скуфинский подчеркнул важность законопроекта, добавив, что в настоящее время идут согласительные процедуры, после чего документ будет направлен в Госдуму.

Ранее в этот день премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что поддержит законопроект о «гаражной амнистии». По его словам, если у человека был гараж, необходимо сделать всё возможное для его оформления.

Проект федерального закона о «гаражной амнистии» был внесен в правительство России в феврале. Его разработкой занимался Росреестр совместно с Минэкономразвития.

Документ определяет механизм ‎предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены гаражи, возведенные ‎до введения в действие Градостроительного кодекса России. Предполагается, что изменения вступят в силу в 2021 году.

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