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Почти 29 млн рублей направили на ремонт больницы в Ставропольском крае

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Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края
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В Кочубеевском районе Ставропольского края завершается капитальный ремонт больницы села Казьминское. На эти цели выделили 28,7 млн рублей.

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Как сообщает пресс-служба правительства края, участковую больницу ремонтируют в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы «Развитие здравоохранения». Из выделенных на эти цели денег порядка 3 млн рублей предусмотрены на приобретение нового оборудование, пишет NewsTracker.

Подрядчик должен заменить в устаревшем здании все — от инженерной инфраструктуры до фасада. Рабочие уже оштукатурили стены, выполнили замену электрических сетей, смонтировали вентиляцию.

Открыть больницу планируется в конце сентября.

В Татарстане планируют отремонтировать 47 медучреждений и одно здание социального обслуживания. На эти цели направят 183 млн рублей. Учреждения расположены в Казани, Агрызе, Новошешминске, селах Татарские Суксы, Старое Шаймуразино и деревне Исансупово.

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