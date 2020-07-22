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Госдума завершила весеннюю сессию

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Заседание в среду стало заключительным в весенней сессии Госдумы 2020 года. Об этом сообщается на сайте парламентского телевидения «Дума ТВ» 22 июля.

По итогам Госдума направит в Совет Федерации около 80 законопроектов.

Всего с начала этого года депутаты рассмотрели 621 законопроект, а приняли — 312. Сегодня в думском портфеле 1185 законодательных инициатив, из них 1155 — законопроекты, внесенные на рассмотрение за прошедшие четыре года.

Отмечается, что парламентарии почти завершили «разбор законодательных завалов», так как от прошлых созывов осталось 30 законопроектов. «Это всего 1,5% от законодательных инициатив, которые копились с 1993 года», — говорится в сообщении.

В среду в Думе также состоялся отчет премьер-министра России Михаила Мишустина о работе правительства. Это его первый отчет в качестве главы правительства. Сообщалось, что депутаты подготовили около 190 вопросов по самым разным темам, в том числе о повышении тарифов ЖКХ, экономической стабильности страны, появлении системы стратегического планирования.

Осенняя сессия начнется 7 сентября. Первую рабочую неделю депутаты посвятят региональной деятельности, а 14 сентября стартует первая пленарная неделя.

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