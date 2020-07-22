Обороты онлайн-розницы выросли почти втрое из-за коронавируса

Коронавирус ускорил развитие розничной онлайн-торговли, обороты которой, согласно статистике, выросли в мае этого года в 2,8 раз по сравнению с 2019 годом, увеличившись по отношению к апрелю на 12,2%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Росстата.

Как рассказали в пресс-службе Минпромторга, в период самоизоляции у россиян сформировалась привычка закупаться в интернете, в результате продажи продуктов и снэков выросли в разы.

Ритейлеры начали максимально активно выходить в онлайн-сегмент. Спрос на новые доменные имена, большинство из которых созвучны с известными брендами, вырос на 60%. При этом 37% покупателей доменов открыли интернет-магазины, а 24% — сделали сайты-визитки.

Эксперты считают, что люди и дальше захотят и закупаться, не выходя из дома, а бизнес будет вкладывать больше ресурсов в развитие новых технологий, чтобы удовлетворить высокий спрос на покупки в интернете.

Подробнее читайте в свежем номере «Известий» от 23 июля.