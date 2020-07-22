Опубликована переписка убитой москвички с избивавшим ее женихом

Появилась переписка 26-летней москвички, тело которой со множественными кровоподтеками и травмами обнаружили в одной из столичных квартир, с ее женихом. Общение пары в мессенджерах опубликовал телеканал РЕН ТВ, в среду, 22 июля.

Согласно сообщениям, отношения молодых людей были бурными. Погибшая девушка то отказывалась общаться с молодым человеком, то просила начать всё сначала. Мужчина же, в свою очередь, признавался ей в любви после ссор и просил прощения.

Ранее в этот же день телеканал сообщал, что погибшая неоднократно жаловалась на физическое насилие со стороны ее молодого человека, в том числе за два месяца до смерти. Информацию о нападениях мужчины она выкладывала в соцсети, но после примирения удаляла посты. В полицию она не обращалась, но попадала в медпункты с травмами.

Именно с молодым человеком девушку последний раз видели живой 19 июля. РЕН ТВ опубликовал запись, на которой пара входит в подъезд дома. В этот момент молодой человек поднимает на свою девушку руку.

Погибшая москвичка накануне была обнаружена на кровати в квартире одного из домов в Колпачевском переулке. На ее теле были множественные повреждения: черепно-мозговая травма, колото-резаные раны головы, переломы лицевых костей и гематомы на руках и ногах.

Мертвую девушку обнаружила мать ее молодого человека, которая не могла связаться с сыном на протяжении трех дней и решила навестить его. Она также рассказала, что молодые люди должны были пожениться 8 августа.

Причины смерти девушки установит судмедэкспертиза. По предварительным данным, она скончалась от сочетанной травмы.

СК возбудил уголовное дело об убийстве. Ведутся оперативно-разыскные мероприятия, устанавливаются обстоятельства преступления. Сейчас следователи устанавливают местоположение жениха погибшей.