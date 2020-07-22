Прямой эфир

Опубликована переписка убитой москвички с избивавшим ее женихом

0
Фото: соцсети
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Появилась переписка 26-летней москвички, тело которой со множественными кровоподтеками и травмами обнаружили в одной из столичных квартир, с ее женихом. Общение пары в мессенджерах опубликовал телеканал РЕН ТВ, в среду, 22 июля.

Бьет — значит беги: регионам поручили создать кризис-центры для женщин
Сейчас жертвам домашнего насилия практически некуда идти

Согласно сообщениям, отношения молодых людей были бурными. Погибшая девушка то отказывалась общаться с молодым человеком, то просила начать всё сначала. Мужчина же, в свою очередь, признавался ей в любви после ссор и просил прощения.

Ранее в этот же день телеканал сообщал, что погибшая неоднократно жаловалась на физическое насилие со стороны ее молодого человека, в том числе за два месяца до смерти. Информацию о нападениях мужчины она выкладывала в соцсети, но после примирения удаляла посты. В полицию она не обращалась, но попадала в медпункты с травмами.

Именно с молодым человеком девушку последний раз видели живой 19 июля. РЕН ТВ опубликовал запись, на которой пара входит в подъезд дома. В этот момент молодой человек поднимает на свою девушку руку.

Погибшая москвичка накануне была обнаружена на кровати в квартире одного из домов в Колпачевском переулке. На ее теле были множественные повреждения: черепно-мозговая травма, колото-резаные раны головы, переломы лицевых костей и гематомы на руках и ногах.

Мертвую девушку обнаружила мать ее молодого человека, которая не могла связаться с сыном на протяжении трех дней и решила навестить его. Она также рассказала, что молодые люди должны были пожениться 8 августа.

Причины смерти девушки установит судмедэкспертиза. По предварительным данным, она скончалась от сочетанной травмы.

СК возбудил уголовное дело об убийстве. Ведутся оперативно-разыскные мероприятия, устанавливаются обстоятельства преступления. Сейчас следователи устанавливают местоположение жениха погибшей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020