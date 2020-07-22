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Помпео объявил награду в $1 млн за информацию о двух украинцах-мошенниках

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Фото: REUTERS/Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen
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Госдепартамент США объявил награду до $1 млн за информацию о каждом из двух граждан Украины — Артеме Радченко и Александре Еременко, обвиняемых в киберпреступлениях и мошенничестве. Соответствующее заявление в среду, 22 июля, сделал госсекретарь США Майк Помпео.

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«Сегодня Государственный департамент объявляет награду до $1 млн за информацию, которая приведет к задержанию и/или вынесению приговора любому из украинских граждан: Артему Вячеславовичу Радченко и Александру Витальевичу Еременко за участие в транснациональных организованных преступлениях, в частности в киберпреступлениях», — цитирует его Госдеп США.

В январе 2020 года по итогам расследования секретной службы США украинцам было предъявлено обвинение из 16 пунктов. В их число выходит заговор с целью мошенничества с ценными бумагами и переводами средств, а также сам акт мошенничества.

По мнению властей США, Радченко и Еременко взломали систему обработки данных Комиссии по ценным бумагам США, похитив оттуда конфиденциальные файлы с целью продажи.

Комиссия по ценным бумагам ранее подала гражданский иск к этим гражданам Украины, а также к другим лицам и компаниям. В соответствии с ним Радченко и Еременко грозит до 20 лет тюрьмы и $250 тыс. штрафа.

6 июля Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданина США Питера Штерна и объявил его в международный розыск. Американца обвиняют в растрате, совершенной в России.

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