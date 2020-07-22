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Один из подозреваемых по делу об убийстве следователя Шишкиной задержан в Грузии

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Фото: пресс-служба СК РФ
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На территории Грузии задержан один из возможных соучастников убийства российского следователя органов внутренних дел Евгении Шишкиной — Иван Кочетков. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко в среду, 22 июля.

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Следствие считает, что подозреваемый в январе 2018 года поджег автомобиль Шишкиной с целью запугать ее и вынудить прекратить уголовное преследование в отношении Ярослава Сумбаева по делу об организации преступного сообщества. Кроме того, в одном из мессенджеров он отправлял ей сообщения с угрозами. Когда Сумбаев решил организовать убийство Шишкиной, он привлек Кочеткова как пособника для сбора информации о следователе. Он также разработал план путей отхода исполнителя убийства с места преступления.

По данным следователей, Сумбаев привлек для убийства Шишкиной несовершеннолетнего, а тот, в свою очередь, своего знакомого — Абдулазиза Абдулазизова. Последний 10 октября 2018 года в поселке Архангельское два раза выстрелил в следователя из самодельного оружия.

«Мотивом убийства была месть в связи с расследованием Евгенией Шишкиной уголовного дела об организации преступного сообщества, занимавшегося мошенничествами с использованием современных компьютерных технологий, по которому в отношении Сумбаева было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого», — говорится в сообщении.

На данный момент идет процедура экстрадиции Кочеткова в Россию. Уголовные дела в отношении двух соучастников рассматриваются судами. Расследование в отношении Сумбаева продолжается.

В отношении Кочеткова ранее вынесли постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 295, 167, 296 УК РФ («Посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование»; «Умышленное уничтожение или повреждение имущества»; «Угроза или насильственные действия в связи с производством предварительного расследования»), и заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

16 января 2020 года СК завершил расследование уголовного дела в отношении двух исполнителей убийства Шишкиной — Абдулазиза Абдулазизова и его соучастника.

По версии следствия, организовать преступление мог Ярослав Сумбаев. Мужчина сбежал из России после обвинения в мошенничестве. Он с группой лиц взламывал сайты, где «покупал» железнодорожные билеты.

Раскрывшая преступления хакерской группы старший следователь по особо важным делам Евгения Шишкина была убита возле своего дома в Подмосковье 10 октября 2018 года. Она расследовала дело банды, которая занималась мошенничеством с железнодорожными билетами. Группировка бронировала дорогие билеты через интернет, не платила за них или вносила минимальную сумму, а затем сдавала их через кассы, получая наличные. По этому делу были привлечены 22 человека. Часть из них осуждена, часть находится под арестом, часть — в бегах.

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