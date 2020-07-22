Грузия продлила запрет на международные авиарейсы до осени

Грузия с учетом ситуации с распространением коронавируса в мире продлила до 31 августа ограничение на выполнение международных регулярных авиарейсов, которые должны были поэтапно возобновиться с 1 августа. Об этом сообщает грузинское информагентство News.On со ссылкой на Агентство гражданской авиации страны в среду, 22 июля.

«Ограничение на осуществление международного регулярного авиасообщения, действующее до 21.07.2020, продлено до 31.08.2020 включительно», — говорится в сообщении.

Запрет не будет касаться только трех международных направлений. Это полеты из Тбилисского международного аэропорта в Мюнхен, Париж и Ригу.

Авиакомпания Air France будет выполнять рейсы в Париж два раза в неделю с начала августа. Агентство со ссылкой на министра экономики Грузии Нателу Турнаву отмечает, что продолжаются переговоры с авиакомпанией Air Baltic, которая планирует возобновить рейсы между Ригой и Тбилиси.

По словам Трунавы, также состоялись переговоры с немецкой Lufthansa, авиаперевозчик уже опубликовал расписание рейсов, билеты уже в продаже.

Ранее, 8 июля, советник премьер-министра Грузии по вопросам международных отношений Ираклий Чиковани заявил, что страна с августа восстановит авиасообщение с Германией, Францией и республиками Прибалтики.

Позже в минэкономики Грузии анонсировали восстановление регулярного авиасообщения со 2 августа. Отмечалось, что первым рейсом станет Мюнхен–Тбилиси.

С 1 июля Евросоюз открыл границы для жителей 15 стран — нерезидентов альянса. Среди них — Грузия, Алжир, Австралия, Канада, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай, а также Китай «при условии подтверждения взаимности».