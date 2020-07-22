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Всероссийский проект с историями ветеранов стартует в Тамбове

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В Тамбове в среду, 22 июля, стартует всероссийский фотопроект «Герои России, какими их не видел никто». Он продлится до 30 сентября. В рамках проекта будут представлены 20 историй ветеранов разных поколений.

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Как пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру», в сквере имени Петрова жители и гости города смогут увидеть яркие фотопортреты героев, ознакомиться с их воспоминаниями. Проект, приуроченный к Году памяти и славы, повествует о подвигах ветеранов Великой Отечественной войны, рассказывает истории молодых героев.

Его организатор — благотворительный фонд «Память поколений». Участники проекта — герои, оборонявшие Ленинград и Сталинград, штурмовавшие Грозный, освобождавшие школу в Беслане, воевавшие в Афганистане. Старшему уже исполнился 101 год, а младшему — 35 лет.

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