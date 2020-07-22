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Полиция проверила здание суда в Одессе после сообщения о минировании

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Фото: РИА Новости
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Украинские полицейские проверили здание Малиновского районного суда Одессы, после того как им поступило сообщение о минировании. Все находившиеся в здании люди были эвакуированы, сообщает в среду, 22 июля, пресс-служба областного управления национальной полиции Украины.

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В ходе обследования территории и здания правоохранители не обнаружили никаких взрывоопасных предметов.

«По состоянию на 14:10 помещение суда и прилегающую к нему территорию обследовали. Взрывоопасных устройств и веществ не обнаружено. Работа суда возобновлена», — ответили в ведомстве.

Ранее в среду сообщалось, что в Киеве нашли второй за сутки подозрительный предмет. Его обнаружили у станции метро «Вокзальная». Однако позже Киевский метрополитен сообщил, что предмет не был взрывоопасным. В этот же день в городе были усилены меры безопасности.

Накануне взрыв прогремел рядом с киевской станцией метро «Минская». Мэр Киева Виталий Кличко в Telegram сообщил, что это было обезвреживание двух самодельных взрывных устройств, обнаруженных на рынке «Минский» у одноименной станции метро. МВД Украины возбудило уголовное дело по статье «Терроризм».

В этот же день аналитический портал «Слово и дело» рассказал о «минировании» в Харькове и Одессе больниц и торговых центров, других объектов социальной инфраструктуры, а также зданий железнодорожного и автовокзалов.

По Украине прокатилась волна ложных сообщений о минировании, после того как во вторник вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в Луцке и удерживал их около 12 часов.

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