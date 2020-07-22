Масштабный ввод в оборот сельхозземель организовали в Хабаровском крае

Благодаря рекордной федеральной субсидии проводятся масштабные работы по вовлечению в оборот 3,5 тыс. га сельхозземель в Хабаровском крае. Для сравнения — с 2017 по 2020 год было введено в оборот около 3 тыс. га неиспользуемых угодий.

На территории региона ежегодно наблюдается переувлажнение почв, частичная гибель посевов. При этом около трети всех сельскохозяйственных участков нуждаются в проведении мелиоративных работ, сообщает ИА AmurMedia. Вовлеченные в оборот земли активно используют под посевы различных культур. В среднем проведение культуртехнических работ на 1 га площади обходится в 18–20 тыс. рублей.

Напомним, власти Хабаровского края намерены поддержать создание семейных ферм. В 2020 году на эти цели выделено 61,5 млн рублей. Прием документов на господдержку начали в региональном министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности. При наличии реализуемого бизнес-плана можно получить в каждом случае до 30 млн рублей.