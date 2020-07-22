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Убитая в Москве девушка жаловалась на рукоприкладство жениха

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Фото: РЕН ТВ
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Жительница Москвы Марина П., найденная убитой в квартире в центре Москвы, два месяца назад обращалась в травмпункт с избиениями. Кроме того, она неоднократно говорила знакомым о рукоприкладстве со стороны жениха.

По информации РЕН ТВ, девушка обратилась в медицинское учреждение 28 мая. У нее были синяки и ушибы на лице и теле. Также она неоднократно писала в соцсетях об избиениях со стороны жениха Александра В., однако после примирения удаляла посты и не обращалась в правоохранительные органы.

В последний раз Марину видели живой вечером 19 июля в компании Александра. По имеющейся информации, они поссорились и мужчина поднял на девушку руку. Начало конфликта и первые удары попали в объектив камеры наблюдения.

Тело убитой 21 июля обнаружила мать ее жениха. По словам женщины, сын несколько дней не выходил на связь, она решила поехать к нему. Александра там не было, а на кровати лежала мертвая девушка. На теле погибшей были множественные повреждения: черепно-мозговая травма, колото-резаные раны головы, переломы лицевых костей и многочисленные гематомы.

Местонахождение Александра пока не выяснено.

8 августа молодые люди должны были пожениться.

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