Захваченная в заложники во французской тюрьме женщина освобождена

Сотрудникам правоохранительных органов удалось освободить женщину, которую взял в заложники муж, отбывающий наказание в тюрьме французского Роана. Об этом в среду, 22 июля, сообщает France Bleu.

Ранее в этот же день профсоюз сотрудников пенитенциарных учреждений SNP FO в своем Twitter разместил следующее сообщение: «В центре лишения свободы Роана произошел захват заложника. Заключенный находится в комнате для свиданий. В заложниках он удерживает свою жену. Его требования к настоящему моменту неясны».

В итоге на место происшествия из Лиона прибыли сотрудники спецподразделения Eris, которым удалось освободить заложницу. О состоянии здоровья женщины информации нет.

Журналисты отмечают, что захватившему жену в заложницы мужчине 27 лет и несколько недель назад он уже предпринял попытку захвата заложника, но охранники сумели этому помешать и отправили его в одиночную камеру, однако право на свидания он не потерял.

Во время операции по освобождению заложника 480 заключенных находились в своих камерах, чтобы никто не воспользовался этой ситуацией и не сбежал.

В марте француз, взявший в заложники собственную жену и пятерых детей в городе Труа, сдался полиции спустя 16 часов переговоров.