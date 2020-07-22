МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Подмосковье 22 июля

В некоторых районах Московской области до конца дня среды, 22 июля, ожидается гроза и сильный ветер. Об этом 22 июля сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.

В ведомстве отметили, что до конца суток 22 июля, согласно прогнозу погоды Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидаются местами кратковременный дождь, гроза, усиление ветра до 15 м/с.

В МЧС порекомендовали автомобилистам по возможности парковать свой транспорт в гараже или вдали от деревьев и слабо закрепленных конструкций, пешеходов при нахождении на улице призвали обходить стороной шаткие конструкции и дома с неустойчивой кровлей, пишет агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого спасатели напомнили, что во время грозы запрещено купаться в водоемах, а также рыбачить, пишет РИАМО.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве 22 июля. По прогнозам специалистов, воздух днем в столице прогреется до +17...+20 градусов. При этом синоптики обещают ветер западного направления, 6–11 м/с, без порывов. Атмосферное давление сохранится в пределах небольшого понижения — 740 мм рт. ст.