Краснодарский край первый в стране завершил сбор урожая

Краснодарский край стал первым в России регионом, в котором завершился сбор урожая. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 22 июля на сайте краевой администрации.

«Урожай 2020 года превысил 9,4 млн тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур. Основная доля в общем объеме зерна приходится на пшеницу – намолочено более 8 млн тонн», — говорится в сообщении.

По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, такой результат «стал действительно победой», так как достигался в тяжелых условиях, связанных с засухой, заморозками и выдуванием посевов. Глава региона отметил, что таких резких перепадов температуры, как в этом году, не было десятки лет.

Кондратьев отметил ученых, которые в ручном режиме обследовали каждое поле, оценивали состояние посевов и подбирали схему спасения урожая.

«Только благодаря этой слаженной работе мы получили хороший результат. Средняя урожайность составила 40,3 ц/га, а пшеницы – 49,4 ц/га. Самое главное – удалось не потерять качество. Из обследованных 5 млн тонн зерна, продовольственное 2, 3 и 4 класса составляет 86%. А значит Краснодарский край, как и всегда, накормит регион, обеспечит внутренние потребности страны в хлебе и выполнит все экспортные поставки», — подчеркнул Кондратьев.

Ранее в среду стало известно о начале сбора урожая персиков в Севастополе. Отмечается, что аграрии планируют собрать 260 тонн персиков.