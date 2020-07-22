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Глава ПФР заявил об осуществлении выплат к 75-летию Победы в срок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Выплаты к 75-летию Победы были осуществлены в мае, как и планировалось. Об этом председатель правления Пенсионного фонда Максим Топилин заявил на рабочей встрече с Владимиром Путиным 22 июля.

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«Что касается выплат, которые в этом году осуществлялись, — это, конечно, выплаты к 75-летию Победы, ваш указ был. Первый раз такой размер выплаты — 75 тыс. рублей участникам Великой Отечественной войны, приравненным к ним лицам и труженикам тыла — 50 тыс. рублей», — сообщил Топилин.

Глава ПФР отметил, что выплаты получили 454,6 тыс. ветеранов и 577,6 тыс. тружеников тыла.

Он также отчитался о выполнении поручения об индексации пенсий пенсионерам-опекунам. «Мы провели эту законодательную инициативу, и с 1 июля порядка 29,7 тыс. опекунов получат доплату в виде недополученной индексации. По нашим оценкам, в среднем это будет около 4 тысяч рублей», — сказал он.

Кроме того, Топилин сообщил о выполнении указания президента по выплатам 75 членам семей погибших десантников 6-й воздушно-десантной роты, а также о участникам боевых действий — ополченцам Дагестана.

7 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 75-летней годовщиной Победы.

Размер выплат инвалидам войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны составил 75 тыс. рублей, узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто — 50 тыс. рублей.

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