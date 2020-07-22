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Движение в центре Москвы перекрыли из-за подозрительного предмета

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Дорожное движение в центре Москвы по улице Ильинка перекрыто из-за обнаружения подозрительного предмета. Об этом в среду, 22 июля, пишет столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

«На улице Ильинка в районе дома 12 обнаружен подозрительный предмет. Движение по улице Ильинка временно перекрыто от Большого Черкасского переулка до Новой площади», — говорится в сообщении.

Два дня назад движение по двум полосам было перекрыто на Тверской улице из-за ДТП со столкновением двух автомобилей.

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