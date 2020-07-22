Фонтан восстановят в одном из парков Самары в рамках нацпроекта

Этим летом в Самаре восстановят фонтан в сквере Речников. На месте старого сооружения появится современный арт-объект в форме звезды.

Как пишет НИА «Самара», специалисты закончили подземные работы и сформировали фундамент. К началу осени должен завершиться ремонт пешеходных дорожек, появятся оборудованные детская и спортивная площадки, фонарные столбы, скамейки, газоны. Территорию благоустраивают по нацпроекту «Жилье и городская среда».

18 июня в Самаре в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приступили к основным ремонтным работам на улице Стара-Загора. Ремонт должны завершить до октября, однако рабочие опережают график.