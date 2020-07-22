Дума приняла закон о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму

Госдума в среду приняла во втором и третьем, окончательном,чтении закон о приравнивании к экстремизму нарушения территориальной целостности России, в том числе отчуждение части ее территорий. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента 22 июля.

Авторами инициативы стали депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Законопроект подготовили в рамках реализации принятых поправок в Конституцию России.

Согласно закону экстремизмом признается не только нарушение российской территориальной целостности, но и отчуждение части ее территории.

Под экстремистскую деятельность при этом не попадают делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы России с сопредельными государствами. Изменения вносятся в федеральный закон № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

В пакет с этим законопроектом вошли поправки, дополняющие УК РФ новой статьей 280.2 «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Наказание по ней составит от шести до 10 лет лишения свободы. В тот же пакет вошли законодательные инициативы об административных штрафах за призывы к отчуждению российских территорий.

«За призывы против территориальной целостности в случае принятия поправок будет грозить административная ответственность в виде штрафов для граждан — от 30 тыс. до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — от 60 тыс. до 100 тыс., для юридических лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей», — отмечается в сообщении.

Штрафы будут больше, если призывы осуществлялись в СМИ или интернете.

Повторные призывы к нарушению территориальной целостности России повлекут за собой уголовную ответственность: штрафы до 400 тыс. рублей либо до четырех лет лишения свободы.

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, признающий призывы к отчуждению земель экстремизмом, 14 июля. Днем ранее комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала этот документ.