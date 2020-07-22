Ульяновск присоединится к всероссийскому полумарафону «ЗаБег.РФ»

Ульяновская область решила присоединиться к проведению IV Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ», который стартует в 9:00 2 августа. Ожидается, что в полумарафоне примут участие более 100 тыс. россиян.

Для ульяновских атлетов маршрут проложат по центру города, среди главных достопримечательностей. Стартуют и финишируют бегуны на Соборной площади. Все они получат стартовые пакеты с номером, футболкой и чипом хронометража. На финише участникам выдадут памятные детали.

О намерении присоединиться к спортивной акции сообщили около 1 тыс. местных жителей. Это будет первое крупное мероприятие после снятия карантинных мер, сообщает 1ul.ru со ссылкой на регионального министра физкультуры и спорта Рамиля Егорова.

В полумарафоне смогут принять участие и профессионалы, и любители спорта, и дети от шести лет, и взрослые.

Будут открыты три дистанции: на 1,520 тыс. м, на 5, 10 и 21 км. В этом году полумарафон организуют совместно с благотворительным забегом «Достигая цели!», который посвящен Дню железнодорожника. Дистанция 1,520 тыс. м – это символ железной дороги, у которой колея именно такой ширины.

Средства, собранные на мероприятии, пойдут в благотворительный фонд «Линия жизни».