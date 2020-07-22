Экс-игрока «Барселоны» Вилью обвинили в домогательствах

Чемпиона мира и Европы в составе сборной Испании по футболу, экс-игрока «Барселоны» Давида Вилью обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом 21 июля сообщил портал Hudson River Blue.

Обвинение против футболиста выдвинула девушка под именем Skyler B, которая рассказала о поведении Вильи по отношению к ней во время ее стажировки в клубе североамериканской Высшей футбольной лиги (MLS) «Нью-Йорк Сити», пишет «Газета.ру». По ее словам, после этого ее пугает «даже мысль о профессиональном спорте».

«Я изменила всю свою карьеру из-за того, что они сделали со мной. Это разрушило мои мечты. Я думала, что получаю шанс всей жизни, когда попала туда на стажировку. Что же я получила? Это был Давид Вилья, который трогал меня каждый чертов день, а мои боссы считали, что это смешно», — приводит слова девушки RT.

Она подчеркнула, что ее руководство постоянно указывало ей, что она плохо относится к работе.

Вилья выступал за «Нью-Йорк Сити» с 2015 по 2018 год. В его активе 80 голов и 21 голевая передача в 126 матчах. О завершении спортивной карьеры 38-летний нападающий объявил в ноябре 2019 года. Вилья является лучшим бомбардиром в истории сборной Испании, на счету нападающего 59 голов в матчах за национальную команду.

11 июля сообщалось, что две бывшие жены американского продюсера Харви Вайнштейна, осужденного за домогательства, добились временной заморозки части его финансовых активов. Речь идет о сумме порядка $6 млн. Рассмотрение просьбы началось еще в апреле.

1 июля стало известно, что женщины, которые обвиняли Вайнштейна в домогательствах, могут получить $19 млн. Договоренность достигнута в рамкаx рядa разбирательств в отношении Вайнштейна, a также принадлежавшей ему продюсерской компании Weinstein Company.

Скандал с продюсером разгорелся в 2017 году после того, как его обвинили в домогательствах актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек и других. Еще несколько женщин обвинили Вайнштейна в изнасиловании. В марте 2020 года суд в Нью-Йорке приговорил его к 23 годам тюрьмы.