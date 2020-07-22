Правительство до 30 октября разработает меры для снижения уровня бедности

Кабмин до 30 октября предложит дополнительные меры по снижению уровня бедности в стране до 6,6%. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова 22 июля на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Она заявила, что снижение уровня бедности в два раза — это одно из ключевых направлений и самых сложных задач для власти.

«Сейчас мы наблюдаем пусть не такую явную, но положительную тенденцию по снижению. <...> за первое полугодие по сравнению с первым полугодием прошлого года, снижение составило 1,1 млн человек», — сказала вице-премьер.

Она связала такие показатели с национальным проектом «Демография», в основе которого стоит поддержка семей с детьми.

Ранее 22 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал борьбу с бедностью первостепенной задачей для правительства страны. Он сообщил, что эпидемия коронавируса изменила ситуацию на рынке труда и что правительство приняло ряд мер для поддержки населения.