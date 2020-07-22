Названы чаще всего эвакуируемые за стоянку без номеров машины

В Москве за январь–июнь 2020 года эвакуировали 788 автомобилей без номеров. Об этом 22 июля говорится в официальном Telegram-канале департамента транспорта столицы.

Отмечается, что большинство из машин — люксовые иномарки. Первое место в рейтинге занимают автомобили BMW. За шесть месяцев 2020 года на спецстоянки было отправлено 124 таких автомобиля без номеров.

На втором месте находится Mercedes — 73 автомобиля. Первую тройку замыкает Toyota. Эвакуаторы переместили 68 таких машин.

После эвакуации машины проходят проверку в правоохранительных органах, так как они могут быть в угоне.

8 июля сообщалось, что в Москве для повышения безопасности движения изменят разметку на регулируемых пешеходных переходах.