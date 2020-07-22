Мурашко назвал долю жителей Москвы и области с иммунитетом к коронавирусу

Примерно 23–-24% жителей Москвы и Подмосковья имеют иммунитет к коронавирусу. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в среду, 22 июля.

В других регионах, где заболеваемость сейчас на пике, людей с иммунитетом значительно меньше, цитирует министра «Интерфакс».

По его словам, в настоящее время важно перейти от формирования иммунитета через болезнь к его созданию лекарственным путем, вакцинацией. Оценить, насколько длительным будет ее эффект, можно только с помощью наблюдений, отметил он. При этом можно предположить, что препараты, вводимые в два этапа, будут давать более долгую защиту.

Ранее, 22 июля, Мурашко заявил, что эффективность и безопасность первой российской вакцины подтверждены.

Он добавил, что вакцина от коронавируса, созданная НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, может получить регистрационное удостоверение в первой декаде августа.

Ранее в этот же день премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за прошлый год, заявил, что четыре российские вакцины от коронавируса — Центра Гамалеи и Минобороны — доказали свою безопасность. По словам Мишустина, на сегодня 17 научных организаций разработали более 26 видов вакцин. По двум вакцинам «практически клинические испытания находятся на финальной стадии». «Два также готовятся к началу испытаний: это «Вектор» и НИИ вакцин и сывороток», — добавил он.

Глава кабмина выразил надежду, что готовая вакцина от этой инфекции появится осенью.