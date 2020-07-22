Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Дума приняла закон о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму
Общество
Путин потребовал обеспечить доступность цифровых сервисов ПФР
Туризм
Мишустин подписал указ о выделении 15 млрд рублей на кэшбэк за покупку туров по России
Мир
Россия и Турция заявили об отсутствии военного решения конфликта в Ливии
Общество
Мурашко заявил о подтвержденной безопасности вакцины от COVID-19
Сюжет:

Мурашко назвал долю жителей Москвы и области с иммунитетом к коронавирусу

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Примерно 23–-24% жителей Москвы и Подмосковья имеют иммунитет к коронавирусу. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в среду, 22 июля.

От всех бед: вакцина против COVID-19 может появиться в сентябре
Испытания проходят успешно, говорят вирусологи

В других регионах, где заболеваемость сейчас на пике, людей с иммунитетом значительно меньше, цитирует министра «Интерфакс».

По его словам, в настоящее время важно перейти от формирования иммунитета через болезнь к его созданию лекарственным путем, вакцинацией. Оценить, насколько длительным будет ее эффект, можно только с помощью наблюдений, отметил он. При этом можно предположить, что препараты, вводимые в два этапа, будут давать более долгую защиту.

Ранее, 22 июля, Мурашко заявил, что эффективность и безопасность первой российской вакцины подтверждены.

Он добавил, что вакцина от коронавируса, созданная НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, может получить регистрационное удостоверение в первой декаде августа.

Ранее в этот же день премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за прошлый год, заявил, что четыре российские вакцины от коронавируса — Центра Гамалеи и Минобороны — доказали свою безопасность. По словам Мишустина, на сегодня 17 научных организаций разработали более 26 видов вакцин. По двум вакцинам «практически клинические испытания находятся на финальной стадии». «Два также готовятся к началу испытаний: это «Вектор» и НИИ вакцин и сывороток», — добавил он.

Глава кабмина выразил надежду, что готовая вакцина от этой инфекции появится осенью.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020