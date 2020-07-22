Зеленский раскрыл подробности переговоров с захватчиком автобуса в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеокомментарии для издания «Украинская правда», что захвативший в Луцке автобус с людьми не хотел отпускать заложников до разговора с ним.

«Я захотел поговорить с этим человеком по телефону и попробовать [найти] возможность, чтобы он отпустил людей. Мы с ним говорили 7–10 минут. Мы договорились, что он сделает первый шаг, он отпустит нескольких наших людей», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что первоначальная договоренность была о том, что мужчина отпустит троих людей. Затем после записи специального видеообращения тот отпустит еще и остальных — это и произошло примерно через полчаса.

Зеленский признал, что до переговоров с захватчиком рассматривался вариант силового освобождения заложников, но из-за угрозы здоровью и жизни людей от этого сценария отказались.

Накануне вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в Луцке и удерживал их около 12 часов. Злоумышленник сам позвонил в полицию, сообщил о наличии оружия, взрывных устройств и представился как Максим Плохой.

В настоящее время мужчина находится в СИЗО и ему предъявили обвинение в терроризме, захвате заложников и незаконном хранении оружия.