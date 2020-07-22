«Россия: Туризм-2020»: новые направления для отдыха внутри страны

Туристическая отрасль, сильнее других пострадавшая из-за кризиса, выходит на новый этап в развитии. О мерах поддержки государства, запуске чартерных рейсов на Алтай и Байкал, а также о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм на курортах рассказали спикеры форума «Россия: Туризм-2020», организованного Корпорацией «Синергия» при поддержке Федерального агентства по туризму и Министерства экономического развития РФ.

Для внутреннего туризма открылись новые возможности. Из-за закрытия границ туристы стали отдавать предпочтение отдыху внутри страны. Туроператоры используют повышенный спрос и предлагают принципиально новые турпакеты. Впервые запущены чартерные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Республики Алтай и Хакасию, перелеты в Республику Бурятия с дальнейшим трансфером туристов на Байкал, а также в города-курорты на Балтийском море: Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный.

– Мы наблюдаем принципиально новые подходы к отдыху в России. С традиционными поездками на юг России впервые соперничают живописнейшие места на Алтае, Байкале, Волге и в Калининграде, – рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Разрабатываются маршруты, куда прежде можно было добраться лишь на вертолете или водном транспорте. Первостепенная задача – сделать эти места доступными как можно большему количеству людей.

Чартерное сообщение с Сибирью и Дальним Востоком

Стоимость туров в Сибирь и на Дальний Восток этим летом будет стоить от 42 тысяч рублей на двоих.

Турагентство ANEX Tour впервые отправляет авиалайнеры с туристами в Республику Хакасия. Цены на тур начинаются от 42 430 рублей за 7 ночей. Туроператор PEGAS Touristik организовал чартерное сообщение с Республикой Алтай. По данным системы бронирования туроператора, стоимость отдыха с перелетом сейчас начинается от 46 862 рублей на двоих.

При поддержке Ростуризма впервые организована чартерная перевозка на Байкал со стороны Бурятии (прилет в Улан-Удэ). Пакетные туры от 50 188 рублей за 9 ночей на двоих предлагает туроператор TUI Россия. При этом туристам предлагается как отдых в отелях на побережье озера Байкал, так и насыщенные экскурсионные туры по Бурятии.

Ближе к туристам стало и Балтийское море. Туроператор «Библио-Глобус» организует чартерное сообщение до Калининграда. Стоимость пакетного тура с авиаперелетом в этот регион стартует от 67 тыс. рублей на двоих с проживанием в санатории уровня 4*.

Потенциал внутреннего туризма

Представители туристической отрасли уверены, что путешествия по России найдут отклик у отдыхающих. Согласно данным Ассоциации Туроператоров России, 80% туристов готовы провести отпуск внутри страны. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации Майя Ломидзе, заметив, что всех туристов можно условно поделить на три категории.

– Первая группа людей – и это около 40% – те, кто готовы ехать куда угодно внутри страны и не озабочены вопросом безопасности, вторая группа людей – следующие 40% –настроены на поездки, но лишь в те места, где соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы. Еще 20%, согласно опросу, проведут отпуск дома ввиду психологического дискомфорта от нахождения в массовых местах или отсутствия средств, – поделилась Ломидзе.

Глава АТОР видит большой потенциал в развитии внутреннего туризма. Количество туристов, отдыхающих в России, уже много лет существенно превышает число тех, кто отправляется за рубеж. Благодаря мерам поддержки государства и интегрированию новых маршрутов, эта цифра увеличится еще в разы.

– Согласно агрегированным данным регионов РФ, в 2019 году Краснодарский край посетили 17 млн туристов, Крым – 7,4 млн туристов, а регион Кавказских Минеральных вод – 609 тыс. туристов, – рассказала г-жа Ломидзе. – Совокупно только в этих трех южных регионах России отдохнули 25 млн человек, в то время как совокупный выездной турпоток по 20 наиболее популярным зарубежным туристическим направлениям составил 20,6 млн человек (как самостоятельных туристов, так и клиентов туроператоров).

Увеличению туристического потока будет способствовать и продление летнего сезона. Эстафету от теплых пляжей Краснодарского края примут курорты Приморья.

– В этом году мы прорабатываем с туроператором PEGAS Touristik вопрос о постановке чартеров на Дальний Восток, сделав туры более доступными по цене, – сообщила в рамках форума «Россия: Туризм-2020» глава Ростуризма Зарина Догузова. – Ведь если в сентябре уже не всегда есть возможность купаться на курортах Краснодарского края, то в Приморье море только прогревается к первому месяцу осени.

О соблюдении санитарно-эпидемиологических норм

Отдельным пунктом, волнующим как путешественников, так и организаторов отдыха, является соблюдение на курортах санитарно-эпидемиологических норм. И тут важную роль играют меры государственной поддержки.

Программа, разработанная Минэкономразвития РФ, предполагает предоставление СОНКО (социально-ориентированным некоммерческим организациям) и малому и среднему бизнесу безвозмездных субсидий на профилактические и дезинфекционные мероприятия. Замеры температуры посетителям и персоналу, обеспечение социального дистанцирования и раздача средств защиты и антисептиков предполагают дополнительные расходы со стороны компаний. Поэтому подобного рода поддержка со стороны государства оказалась крайне востребованной. За два дня с момента запуска программы было подано уже более 95 тыс. заявлений от предпринимателей. Заявления бизнесмены могут подать на сайте ФНС до 15-го августа включительно, зайдя для подачи через портал мойбизнес.рф.

О перспективах

Спикеры форума «Россия: Туризм-2020» сошлись во мнении, что главная задача, стоящая перед туротраслью – обеспечить спрос на внутренний туризм на долгосрочной основе, а не только в период закрытых границ.

– Для этого необходимо максимально быстро развивать инфраструктуру и информировать россиян о всех возможных туристических направлениях. В том числе этому способствует и масштабный форум «Россия: Туризм-2020», который призван как популяризировать туризм в России, так и объединить представителей туриндустрии. Мероприятие прошло на пяти сценах, на каждой из которых российские путешественники, блогеры, журналисты, телеведущие, руководители курортов и туристических проектов представили свои регионы и направления, рассказали о предложениях и поделились личным мнением о своих путешествиях, – отметил президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов.

Участие в форуме также приняли заместитель директора Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития РФ Олеся Тетерина, председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественного совета при Министерстве транспорта России Илья Зотов, руководитель российского туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства», член комиссии по развитию туризма Русского географического общества, заведующий кафедрой «Менеджмент и маркетинг» Финансового университета при Правительстве РФ Христофор Константиниди, автор-методист и руководитель федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова, президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства, генеральный директор курорта «Mriya Resort&Spa» Грант Бабасян.

Форум посмотрели более 10 тысяч зрителей. Запись форума будет доступна на постоянной основе на образовательной платформе Synergy.Online.

Подробнее на сайте форума: https://synergy.online/lp/turizm/