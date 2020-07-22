Вратарь Митрюшкин не получил вызов на следующий матч ФК «Монако»

Российский вратарь Антон Митрюшкин, который находится на просмотре в ФК «Монако», может продолжить карьеру в России. Об этом в среду, 22 июля, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным издания, 24-летний экс-голкипер московского «Спартака» и швейцарского «Сьона» две недели тренировался в составе монегасков и даже провел один матч против «Серкль Брюгге», выйдя на замену и не пропустив ни одного мяча, пишет RT. На вторую контрольную игру против бельгийского «Стандарта» россиянин вызова не получил. Есть вероятность, что Митрюшкин продолжит карьеру в одном из российских клубов.

В сезоне-2019/20 Митрюшкин провел 16 матчей за «Сьон», пропустил 24 мяча и пять раз отыграл «на ноль». В «Сьоне» игрок получил серьезную травму и в последнее время почти не выходил на поле.

В марте сообщалось, что российский полузащитник футбольного клуба «Монако» и сборной России Александр Головин подписал новый контракт с клубом из Монте-Карло. Соглашение будет действовать до лета 2024 года. В новом соглашении нет пункта о сумме отступных при переходе в другой клуб, отмечается также, что зарплата игрока существенно вырастет.