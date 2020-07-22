ФК «Химки» объявил о выходе в «Тинькофф Российскую премьер-лигу»

Футбольный клуб «Химки» примет участие в сезоне-2020/21 «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ). Об этом в среду, 22 июля, заявил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

«Мы всё обговорили, приняли для себя сложное решение. «Химки» идут в Премьер-лигу. Бюджет есть, не буду оглашать сумму, но ее хватит», — цитирует его «РИА Новости».

Подмосковный клуб завершил сезон первого дивизиона (Футбольная национальная лига), заняв вторую позицию в турнирной таблице, и получил путевку в «Тинькофф Российскую премьер-лигу».

Российский футбольный союз (РФС) предоставил красно-черным лицензию, позволяющую им выступить в Премьер-лиге.

Помимо «Химок» место в Премьер-лиге себе обеспечил победитель минувшего сезона ФНЛ футбольный клуб «Ротор» из Волгограда.

5 июля «Зенит» досрочно стал чемпионом «Тинькофф Российской премьер-лиги» сезона-2019/20 после победы в гостевом матче 26-го тура; выиграл у «Краснодара» со счетом 4:2. Это уже вторая подряд победа в РПЛ для петербургского клуба.