Прямой эфир

ФК «Химки» объявил о выходе в «Тинькофф Российскую премьер-лигу»

0
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Футбольный клуб «Химки» примет участие в сезоне-2020/21 «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ). Об этом в среду, 22 июля, заявил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

«Сочный» контракт: где продолжит свою карьеру Александр Кокорин
У форварда есть выбор: остаться в России или поиграть в топ-чемпионате

«Мы всё обговорили, приняли для себя сложное решение. «Химки» идут в Премьер-лигу. Бюджет есть, не буду оглашать сумму, но ее хватит», — цитирует его «РИА Новости».

Подмосковный клуб завершил сезон первого дивизиона (Футбольная национальная лига), заняв вторую позицию в турнирной таблице, и получил путевку в «Тинькофф Российскую премьер-лигу».

Российский футбольный союз (РФС) предоставил красно-черным лицензию, позволяющую им выступить в Премьер-лиге.

Помимо «Химок» место в Премьер-лиге себе обеспечил победитель минувшего сезона ФНЛ футбольный клуб «Ротор» из Волгограда.

5 июля «Зенит» досрочно стал чемпионом «Тинькофф Российской премьер-лиги» сезона-2019/20 после победы в гостевом матче 26-го тура; выиграл у «Краснодара» со счетом 4:2. Это уже вторая подряд победа в РПЛ для петербургского клуба.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020