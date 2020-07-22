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Спасенную от сноса баню в Тюмени начали превращать в планетарий

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В Тюмени начался процесс превращения круглой бани в планетарий. Речь идет об уникальном памятнике конструктивизма на улице Ленина, который активисты ранее спасли от сноса.

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Как рассказал глава города Руслан Кухарук, проектом занимается предприниматель из Петербурга. Сейчас идет разработка научно-проектной документации, поскольку здание бани является объектом культурного наследия. Подобных ему в России всего три.

Как только снимут ограничения по коронавирусу в Тюмени, реконструкция бани продолжится, сказал градоначальник.

ИА «Ура.ру» напоминает, что круглая баня была построена в Тюмени в 1932 году. До 2006 года здание использовали по прямому назначению. Потом баню закрыли на капремонт, а в 2012 году исключили из списка памятников.

Бывший глава Тюмени Александр Моор заявлял о планах снести здание и на его месте построить платную парковку. Однако жители города выступили против этого и провели несколько акций и перформансов.

В 2019 году году здание вновь признали памятником архитектуры и решили превратить в планетарий.

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