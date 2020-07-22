Прямой эфир
Сюжет:

Мишустин рассказал о влиянии пандемии на работу нового правительства

0
Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Столкновение с пандемией коронавируса в самом начале работы нового кабинета министров можно назвать невезением. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме в среду, 22 июля.

Премьерский зачет: о чем в Госдуме спросят Михаила Мишустина
К первому отчету главы правительства в нижней палате фракции направили в кабмин около 190 вопросов

При этом борьба с коронавирусом помогла правительству сплотиться между собой и с парламентом, считает премьер.

«Может быть, этот стресс помог нам укрепиться, сплотиться, с вами очень откровенно построить диалог, совместную работу», — отметил он.

Ранее, 22 июля, Мишустин заявил, что четыре российские вакцины от коронавируса доказали свою безопасность. При этом всего разработано 26 препаратов.

Российская система здравоохранения оказалась готова к «экстремальному» вызову пандемии, сработала хорошо, отметил премьер.

Выступление Михаила Мишустина в Госдуме — первое в качестве председателя правительства. Депутаты подготовили около 190 вопросов по самым разным темам, в том числе о повышении тарифов ЖКХ, экономической стабильности страны, появлении системы стратегического планирования и др.

Мишустин добавил, что Россия одной из первых стран в мире создала тест-системы. «Сейчас около 100 работающих тест-систем, в день проводится около 280 тыс. тестов», — подчеркнул он.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020