Мишустин рассказал о влиянии пандемии на работу нового правительства

Столкновение с пандемией коронавируса в самом начале работы нового кабинета министров можно назвать невезением. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме в среду, 22 июля.

При этом борьба с коронавирусом помогла правительству сплотиться между собой и с парламентом, считает премьер.

«Может быть, этот стресс помог нам укрепиться, сплотиться, с вами очень откровенно построить диалог, совместную работу», — отметил он.

Ранее, 22 июля, Мишустин заявил, что четыре российские вакцины от коронавируса доказали свою безопасность. При этом всего разработано 26 препаратов.

Российская система здравоохранения оказалась готова к «экстремальному» вызову пандемии, сработала хорошо, отметил премьер.

Выступление Михаила Мишустина в Госдуме — первое в качестве председателя правительства. Депутаты подготовили около 190 вопросов по самым разным темам, в том числе о повышении тарифов ЖКХ, экономической стабильности страны, появлении системы стратегического планирования и др.

Мишустин добавил, что Россия одной из первых стран в мире создала тест-системы. «Сейчас около 100 работающих тест-систем, в день проводится около 280 тыс. тестов», — подчеркнул он.