Академик РАН допустил продолжение пандемии коронавируса до Нового года

Пандемия коронавирусной инфекции, скорее всего, продлится до Нового года. Об этом в среду, 22 июля, заявил академик РАН, директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев.

«Люди летают на самолетах, глобализация, поэтому реально до Нового года точно ничего не закончится, а возможно, будут сезонные всплески, как уже сейчас в Испании или Израиле — по 200–400 заболевших», ― отметил он в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты».

Однако Малеев добавил, что прогнозировать приход второй волны коронавируса сложно, но лучше развивать санитарные отряды экстренного реагирования для борьбы с острыми инфекциями, передает «Газета.ру».

Ранее 3 июля министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что вторая волна коронавируса в России такого же масштаба, как и первая, маловероятна. Это прежде всего связано с приобретенным опытом, определенным иммунитетом, созданием системы лечения и профилактики.

Кроме того, в конце июня глава Минпромторга страны Денис Мантуров заявил, что в России опыта и запасов хватит даже на три волны коронавирусной инфекции.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 789 190 человек, умерли 12 745 пациентов, выздоровели ― 572 053.

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