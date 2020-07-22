Сквер со скульптурами и сценой открыли в селе Полетное Хабаровского края

В селе Полетное района имени Лазо Хабаровского края открыли новый сквер. Общественную территорию ремонтировали не один сезон.

«На площадке были выложены брусчаткой дорожки, установлены скамейки и урны, проведено освещение. Над обликом парка поработали дизайнеры. Появилось сразу несколько архитектурных форм: дельфины, лебеди, сердце и арка. Последние две композиции создают облик Аллеи любви, которую придумали для новобрачных. Также в сквере смонтировали сцену, и теперь на ней смогут выступать местные творческие коллективы», — рассказали в министерстве ЖКХ региона.

Сквер в Полетном создан в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Всего в этом году запланировано реконструировать и построить 118 общественных территорий в разных уголках края, сообщает ИА AmurMedia.

Также работы выполнят и во дворах жилых домов. На эти цели направят 100 млн рублей. В мае министерство ЖКХ приняло заявки от муниципалитетов на получение субсидий. По предварительным результатам получателями стали 42 муниципальных образования.