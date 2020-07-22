Страховщики автоматически получат данные о прохождении ТО автомобиля

В России автовладельцам, которые из-за пандемии не смогли весной пройти техосмотр (ТО), не потребуется ехать в офисы страховых компаний, чтобы подтвердить прохождение ТО в более поздние сроки. Об этом 22 июля пишет «Агентство страховых новостей» со ссылкой на заместителя исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Серея Ефремова.

«Водителю важно, чтобы данные о прохождении ТО автомобилем попали в информационную систему техосмотра МВД (ЕАИС ТО). При наступлении страхового события по ОСАГО проверка наличия актуальной диагностической карты будет произведена автоматически страховщиком», — пояснил Серей Ефремов.

Отмечается, что решение об «отрыве» диагностической карты от полиса «автогражданки» на время пандемии было оформлено поправками в закон об ОСАГО. Изменения позволяют с 1 марта по 30 сентября 2020 года покупать страховку без диагностической карты.

До этого момента система РСА не позволяла заключить договор ОСАГО с просроченной диагностической картой или без нее.

10 июля сообщалось, что «Общественный народный фронт» (ОНФ) выступил с предложением запретить эксплуатацию автомобилей без оформленных полисов ОСАГО. Активисты хотят включить эту норму в новый КоАП.

В настоящее время за езду без ОСАГО предусмотрен штраф в 800 рублей. Получивший его водитель имеет право продолжить движение.