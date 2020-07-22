Прямой эфир

Страховщики автоматически получат данные о прохождении ТО автомобиля

0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России автовладельцам, которые из-за пандемии не смогли весной пройти техосмотр (ТО), не потребуется ехать в офисы страховых компаний, чтобы подтвердить прохождение ТО в более поздние сроки. Об этом 22 июля пишет «Агентство страховых новостей» со ссылкой на заместителя исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Серея Ефремова.

ОСАГО экономит бумагу: урегулирование убытков полностью оцифруют
ОСАГО планируют перевести в электронный формат за два года

«Водителю важно, чтобы данные о прохождении ТО автомобилем попали в информационную систему техосмотра МВД (ЕАИС ТО). При наступлении страхового события по ОСАГО проверка наличия актуальной диагностической карты будет произведена автоматически страховщиком», — пояснил Серей Ефремов.

Отмечается, что решение об «отрыве» диагностической карты от полиса «автогражданки» на время пандемии было оформлено поправками в закон об ОСАГО. Изменения позволяют с 1 марта по 30 сентября 2020 года покупать страховку без диагностической карты.

До этого момента система РСА не позволяла заключить договор ОСАГО с просроченной диагностической картой или без нее.

10 июля сообщалось, что «Общественный народный фронт» (ОНФ) выступил с предложением запретить эксплуатацию автомобилей без оформленных полисов ОСАГО. Активисты хотят включить эту норму в новый КоАП.

В настоящее время за езду без ОСАГО предусмотрен штраф в 800 рублей. Получивший его водитель имеет право продолжить движение.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020