Ремонт школ в Татарстане завершат к 15 августа

В Татарстане к 15 августа планируют завершить капитальный ремонт школ. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ильдус Насыров.

«По ремонту школ стоит задача к 15 августа завершить основные строительно-монтажные работы для того, чтобы представить их контролирующим надзорным органам. К 1 сентября школы должны быть готовы для того, чтобы дети могли пойти учиться», — заявил чиновник.

По его словам, всего планируется привести в порядок 36 образовательных учреждениях. По состоянию на 10 июля работы велись на 32 объектах, на четырех они завершились.

На капитальный ремонт школ направили более 3,13 млрд рублей.

Ранее в июле сообщалось, что в Татарстане отремонтируют школы искусств. На эти цели в рамках нацпроекта «Культура» будет выделено 580 млн рублей. Таким образом, удастся привести в порядок 18 образовательных учреждений.