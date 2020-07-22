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Ремонт школ в Татарстане завершат к 15 августа

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В Татарстане к 15 августа планируют завершить капитальный ремонт школ. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ильдус Насыров.

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«По ремонту школ стоит задача к 15 августа завершить основные строительно-монтажные работы для того, чтобы представить их контролирующим надзорным органам. К 1 сентября школы должны быть готовы для того, чтобы дети могли пойти учиться», — заявил чиновник.

По его словам, всего планируется привести в порядок 36 образовательных учреждениях. По состоянию на 10 июля работы велись на 32 объектах, на четырех они завершились.

На капитальный ремонт школ направили более 3,13 млрд рублей.

Ранее в июле сообщалось, что в Татарстане отремонтируют школы искусств. На эти цели в рамках нацпроекта «Культура» будет выделено 580 млн рублей. Таким образом, удастся привести в порядок 18 образовательных учреждений.

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