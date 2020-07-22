В Мурманске завершается полярный день и начинаются белые ночи. В среду, 22 июля, в столице Заполярья последний день, когда солнце не будет заходить за горизонт.

Как сообщает ИА FlashNord, на протяжении нескольких недель в Мурманске можно будет наблюдать белые ночи. Они завершатся 12 августа.

Полярный день в городе начался с 22 мая. В течение трех недель до этого в Мурманске также был сезон белых ночей. Так называется период на широте, когда светлое время продолжается 24 часа.

В декабре будет другое природное явление — полярная ночь. В 2020 году она завершилась на один день позже из-за високосного года.